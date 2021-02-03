Европейский банк дал Украине рекордно много денег

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине рекордное финансирование в размере более миллиарда евро в 2020 году, сказано в Twitter-аккаунте банка.

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Деньги пошли, в том числе, на поддержку затронутых конфликтом регионов на востоке страны. Банк дал деньги также на инфраструктуру, цифровизацию, инновации и на восстановление бизнеса после пандемии коронавируса.

Ранее глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик заявил, что отказ Украины от получения российских кредитов является большой ошибкой.

Он напомнил, что в 2013 году Киев получил от Москвы три миллиарда долларов и мог получить еще 12 без каких-либо условий, «только платите проценты». Теперь же Украина получает от Международного валютного фонда (МВФ) примерно те же деньги, но взамен от нее требуют соблюдать некоторые условия, от цены за газ до реформы образования.

В ноябре прошлого года МВФ отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи.