На Украине назвали большой ошибкой отказ от российских кредитов

Отказ Украины от получения российских кредитов является большой ошибкой. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 2013 году Киев получил от Москвы три миллиарда долларов и мог получить еще 12 без каких-либо условий, «только платите проценты». Теперь же Украина получает от Международного валютного фонда (МВФ) примерно те же деньги, однако взамен от нее требуют соблюдать ряд условий, от цены за газ до реформы образования. «Их задача нас уничтожить», — посетовал он, отметив, что страна находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.

17 декабря Bloomberg написал, что Украине не стоит надеяться на транш от МВФ и осуществление заявленных реформ из-за провальной политики президента Владимира Зеленского. По мнению обозревателей агентства, глава Украины проигрывает сражение с «мутной политической системой», которую он обещал реформировать после избрания на свой пост. Под угрозой аннулирования остается также безвизовый режим с Евросоюзом и потоки прямой помощи от европейских держав, подчеркнули обозреватели.

Ранее МВФ отказался выделять Украине транш в рамках программы экстренной финансовой помощи. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украине дали четкий ответ, что нужно работать в рамках действующей программы и выполнять ее условия, а вопрос экстренной помощи Фондом не рассматривается.