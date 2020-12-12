Всемирный банк поможет Украине справиться с коронавирусом

Всемирный банк одобрил кредит в 300 миллионов долларов для Украины. Цель займа — помочь стране предотвратить бедность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

Это уже второй за 2020 год заем банка для Киева с социальными целями. «Это дополнительное финансирование поможет усилить программу гарантированного минимального дохода на Украине и поможет примерно одному миллиону украинцев опуститься ниже черты бедности из-за пандемии COVID-19», — говорится в заявлении.

Программу «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», в рамках которой страна получит дополнительное финансирование, запустили в 2014 году. Предыдущий выданный на этот проект кредит украинское государство получило ранее в 2020 году, его объем составил 150 миллионов долларов. Тогда украинское министерство финансов сообщало, что 50 миллионов будут потрачены на борьбу с пандемией, а остальное — на поддержку домохозяйств с низким доходом.