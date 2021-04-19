«Газпром» решил прокачать больше газа через Украину

«Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты аукциона на Regional Booking Platform.
Компания решила запросить дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки, это больше, чем в предыдущие месяцы. На апрель, март и февраль «Газпром» выкупал по 14,2 миллиона кубометров. В апреле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 миллиона кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
У «Газпрома» на этот год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров. В последнее время Европа увеличивает потребление газа. Глобальные поставки газа из России оказались на максимуме.
В первом квартале 2021 года компания прокачала в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа — на 30,7 процента больше, чем год назад.
В Европе из-за холодной зимы истощились запасы газа. Из подземных хранилищ отобран максимальный за десять лет объем газа — 65,6 миллиарда кубометров, их заполненность после осенне-зимнего периода составила 29 процентов.