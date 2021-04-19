«Газпром» попросили поделиться газом на Ямале

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон смог убедить президента России Владимира Путина в необходимости передачи Тамбейской группы месторождений на Ямале его компании. Об этом со ссылкой на свои источники пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время права на разработку кластера с запасами 7,3 триллиона кубометров газа принадлежат «Газпрому», который намерен вести поставки добытого топлива по трубопроводам. «Новатэк» просит поделиться запасами, чтобы производить сжиженный природный газ (СПГ).

На прошлой неделе состоялась встреча Михельсона и главы «Газпрома» Алексея Миллера. О ней без каких-либо подробностей сообщила пресс-служба «Газпрома».

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По данным издания, Путин согласился с тем, что стратегически выгоднее продавать газ с Ямала через СПГ, что и позволило «Новатэку» предпринять новую попытку. Михельсон предложил Миллеру продать Тамбейскую группу с условием оплаты частично деньгами, а частично — ценными бумагами «Новатэка». Но договориться сторонам пока не удалось.

Участок, за который борются крупнейшие российские газовые компании, является принципиальным для Ямала. Дело в том, что у газа Тамбейской группы высокое содержание этана (жирный газ), который нужно отделять и перерабатывать.

«Газпром» получил участок еще в 2008 году, но до сих пор не представил собственных планов по их разработке. В целом он планирует весь добытый газ закачивать в трубу, чтобы отделять этан позднее. Между тем СИБУР (его крупнейшим акционером является Михельсон) хочет перерабатывать газ во время производства СПГ и отправлять его на Дальний Восток.

В пользу «Новатэка» говорит долгосрочная программа развития СПГ, которую в марте одобрило правительство. В ней газ с удаленных месторождений, в том числе с Ямала, рекомендуется направлять на сжижение. Кроме того, Тамбейское месторождение значительно ближе к инфраструктуре «Новатэка», чем в инфраструктуре «Газпрома».

Ранее «Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай, который станет продолжением «Силы Сибири-2».