«Газпром» сообщил о резком росте поставок в Европу

С января по март «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа, что на 30,7 процента больше, чем год назад. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале корпорации.

Резкий рост наблюдается и в марте, более того, за этот весенний месяц прокачано даже больше, чем в феврале. Поставки на внутренний рынок за квартал увеличились на 21,4 процента.

Если разбивать по европейским странам, то за три месяца поставки в Турцию выросли на 106,5 процента, в Германию — на 33,3 процента, в Польшу — на 18,5 процента, в Сербию — на 71,3 процента, в Финляндию — на 67,3 процента, в Румынию — на 90,4 процента, в Болгарию — на 52,4 процента, в Грецию — на 23,4 процента.

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В сообщении также сказано, что «Газпром» наращивает прокачку в Китай по газопроводу «Сила Сибири», причем она идет с превышением суточных контрактов. Однако в этом случае конкретные цифры не приводятся.

Ранее сообщалось, что российская компания не смогла исполнить даже минимальные планы по поставкам газа в Китай с помощью «Силы Сибири» в 2020 году. Однако в 2021 благодаря особенностям контракта прокачка резко выросла.

Дело в том, что стоимость топлива привязана к стоимости мазута и газойля, которые реагируют на нефтяные котировки, с лагом в девять месяцев. Китай начал активно выбирать газ в момент, когда его стоимость опустилась ниже 120 долларов за тысячу кубометров. В те же сроки Таджикистан продавал свой газ по 187 долларов, Казахстан — по 162 доллара, а Узбекистан — по 151 доллару.