«Газпром» просчитал эффект от «Силы Сибири-2»

«Газпром» утвердил технико-экономический анализ проекта строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай. Он станет продолжением газопровода «Сила Сибири-2», сказано на сайте компании.

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«Газпром» просчитал эффект от нового проекта, был определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации, сказано в сообщении.

Экспортная мощность «Силы Сибири- 2» может превысить мощность газопровода «Сила Сибири» более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении, отмечают в «Газпроме».

В марте 2020 года президент страны Владимир Путин одобрил новый газопровод мощностью до 50 миллиардов кубометров в год . За реализацию проекта отвечает специальная компания «Газопровод Союз Восток», которую учредили в Монголии. Строительство началось осенью прошлого года. Глава «Газпрома» Алексей Миллер в январе заверил президента в эффективности «Силы Сибири-2»