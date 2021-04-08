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«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

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Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

В компании отметили, что прокачка газа возобновлена. Плановые работы проходили с 1 по 7 апреля включительно.

Ранее сообщалось, что с января по март «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа, что на 30,7 процента больше, чем год назад. Резкий рост наблюдается и в марте. Поставки на внутренний рынок за квартал увеличились на 21,4 процента.

За три месяца поставки в Турцию выросли на 106,5 процента, в Германию — на 33,3 процента, в Польшу — на 18,5 процента, в Сербию — на 71,3 процента, в Финляндию — на 67,3 процента, в Румынию — на 90,4 процента, в Болгарию — на 52,4 процента, в Грецию — на 23,4 процента.

«Газпром» наращивает прокачку в Китай и по «Силе Сибири», причем она идет с превышением суточных контрактов. Однако конкретные цифры не приводятся.

В 2020 году российская компания не смогла исполнить даже минимальные планы по поставкам газа в Китай с помощью «Силы Сибири». В 2021 благодаря особенностям контракта прокачка резко выросла.

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