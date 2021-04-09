Добыча газа в Европе рухнула

В минувшем году добыча природного газа в странах Евросоюза рухнула на 22,8 процента, с 70 миллиардов кубометров в 2019-м до 54 миллиардов. Об этом говорится в квартальном отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам, сообщает РИА Новости.

Отдельно в четвертом квартале добыча зафиксирована на уровне 14 миллиардов кубометров, что на 15 процентов ниже, чем в тот же период 2019 года. Для Нидерландов падение за последние три месяца составило 17 процентов, до 6,2 миллиарда. Второй по добыче осталась Румыния (2,4 миллиарда), за ней следуют Польша (1,5 миллиарда) и Германия (1,1 миллиарда).

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Между тем «Газпром» в начале апреля сообщил о резком росте поставок. В первом квартале 2021 года компания прокачала в дальнее зарубежье 52,7 миллиарда кубометров газа — на 30,7 процента больше, чем год назад. При этом в марте поставлено даже больше, чем в феврале.

Для стран Евросоюзе сильнее всего эффект заметен в Румынии (плюс 90,4 процента), Сербии (плюс 71,3 процента), Финляндии (плюс 67,3 процента) и Болгарии (плюс 52,4 процента).

На этом фоне в прошедшую зиму в регионе рекордно истощились запасы газа. Из подземных хранилищ газа отобран максимальный за десять лет объем — 65,6 миллиарда кубометров, их заполненность после прохождения осенне-зимнего периода составила 29 процентов.