В Донецке анонсировали международный форум «Единство русских»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) анонсировали проведение в Донецке 22 и 23 апреля международного форума «Единство русских: защита прав и свобод». Об этом в интервью сайту «Украина.ру» заявила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Мероприятие станет продолжением форума «Русский Донбасс», который прошел в январе. В нем примет участие руководство ДНР и ЛНР.

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«Во время форума состоится презентация гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины», — сказала Шишкина.

Кроме того, мероприятие будет посвящено реализации доктрины «Русский Донбасс». Организаторы ждут приезда депутатов Госдумы, российских политологов, журналистов и писателей.

Форум «Русский Донбасс» состоялся в Донецке 28-29 января. На нем около 400 представителей ДНР и ЛНР приняли одноименную доктрину, которая должна стать новой «платформой идеологического устройства», отражающей исторические связи региона с Россией.

В последние недели наблюдается очередное обострение на линии соприкосновения в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

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