Зеленский оценил ситуацию с русским языком на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с использованием русского языка, однако он готов обсудить этот вопрос, как и вопрос церкви, на встрече с лидером России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«По поводу языка — я считаю, что это продолжение информационного нарратива по поводу ущемления русскоговорящих людей. Я не вижу в этом никакой проблемы», — сказал украинский лидер, оценивая ситуацию с русским языком в стране.

Также Зеленский отметил, что на Украине государство отделено от церкви, и он «никогда не пользовался главами церквей, чтобы как-то влиять на население с точки зрения поддержки электората». Президент уточнил, что граждане Украины вольны выбирать ту церковь, какую они хотят.

Ранее в апреле сообщалось, что более половины жителей Украины признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским. Так, 24,4 процента опрошенных рассказали, что пользуются исключительно или преимущественно русским языком, а еще 26,9 процента отметили, что говорят в семьях на русском и украинском в равной степени. Еще 48,6 процента ответили, что общаются только или в большей степени на украинском языке.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.