Гимн Одессы потребовали изменить из-за языка

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь потребовал изменить текст гимна Одессы. Об этом он рассказал изданию «Страна».

Уполномоченный по защите государственного языка указал, что текст написан на русском языке, и должен быть либо переведен на украинский язык, либо официальный гимн должен быть написан заново. Соответствующая рекомендация содержится в годовом отчете о проделанной работе правительству страны.

«Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю», — сказал он, отметив, что нынешний гимн можно будет использовать как неофициальный.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что от этой рекомендации у него «мозг вместе с волосами поднялся дыбом». По его мнению, одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна. «Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», — резюмировал он.

Официальным гимном Одессы является «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация».

В апреле сообщалось, что более половины жителей Украины признались в использовании русского языка дома в качестве основного или наравне с украинским. Так, 24,4 процента опрошенных рассказали, что пользуются исключительно или преимущественно русским языком, а еще 26,9 процента отметили, что говорят в семьях на русском и украинском в равной степени. Еще 48,6 процента ответили, что общаются только или в большей степени на украинском языке.

16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.