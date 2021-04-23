На Украине призвали лишать депутатских мандатов за нарушение закона о языке

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь призвал лишать депутатских мандатов за систематические нарушения языкового законодательства. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Речь идет об использовании другого языка при исполнении служебных обязанностей. По словам уполномоченного, депутаты нарушают не только закон, но и свою присягу.

Креминь заявил, что 21 апреля закон нарушили секретарь, несколько депутатов и должностных лиц исполкома Харьковского горсовета. Омбудсмен пообещал, что будут приняты все возможные меры реагирования, предусмотренные законом.

«Мы будем обращаться в соответствующие политические силы с требованием лишить депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», — заключил Креминь.

В январе вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Они обязали предприятия сферы услуг обслуживать посетителей на украинском. До 16 июля 2022 года штрафы за нарушение выписываться не будут.