Большинство украинцев сочли конфликт в Донбассе войной с Россией

Подавляющее большинство украинцев считают, что конфликт в Донбассе по своей сути является войной между Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным социологов, такого мнения придерживается 71 процент украинских граждан. Оно превалирует в западных регионах страны (91 процент) и снижается по мере движения к восточным областям (48 процентов). При этом 53,5 процента опрошенных уверены, что территориальный конфликт является следствием «российской агрессии» с использованием «местных боевиков».

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Еще 15 процентов жителей воспринимают боевые действия как внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Москва, а 13 процентов полагают, что на территории страны развернулось противостояние между Россией и Западом. При этом лишь семь процентов украинцев называют противостояние между Донецком, Луганском и Киевом исключительно гражданским конфликтом.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 2020 жителей республики старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,3 процента.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.