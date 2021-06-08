Украинская блогерша назвала ВСУ сборищем «алкашей» и вызвала скандал в сети

Instagram-блогерша из Харьковской области Яна Ковалева назвала Вооруженные силы Украины (ВСУ) сборищем «алкашей и наркоманов», чем вызвала скандал среди украинских пользователей. Соответствующее видео опубликовало издание «Цензор.net».

В своем обращении к подписчикам девушка отказалась уважительно отзываться и называть героями военнослужащих, так как, по ее мнению, куда бы ни отправили украинских солдат, они появляются на людях «грязные, вонючие и обдолбанные». «Против кого они воюют? (...) И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и ни хера не делают. Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать», — сказала Ковалева.

Она добавила, что вообще не может сказать «ничего хорошего» про украинскую армию и считает ее «позорищем». В комментариях под видео разъяренные украинцы начали оскорблять блогершу и обвинять в предательстве своей страны. Вскоре, как утверждает издание, она начала получать угрозы от неизвестных, была вынуждена удалить видео из сети и извиниться за свои слова.

«Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили. Не нужно сейчас все коверкать и выставлять меня в дурном свете», — написала девушка после скандала с ее участием.

Ранее украинка лишилась работы после того, как в интервью одному из телеканалов назвала марш вышиванок в Харькове «парадом быдла» и добавила, что лозунг «Слава Украине!» является нацистским.