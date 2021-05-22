Украинка назвала патриотов в вышиванках «быдлом» и лишилась работы

Украинка Евгения Бабкова, которая назвала марш вышиванок в Харькове «парадом быдла», записала видео с извинениями. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Женщина заявила, что из-за оскорбительного высказывания она лишилась работы.

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Бабкова пообещала, что подобное больше не повторится. Ролик, в котором она просит прощения у всех, кого обидела, опубликовали в местном Telegram-канале «Харьков 1654».

«Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила», — сказала харьковчанка.

Она отметила, что, оставшись без работы и получив большое количество хейта, она «сполна поплатилась за свои действия». В конце обращения девушка добавила, что ценит украинскую культуру.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. Пользователи социальных сетей обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии. «А почему наша гордость — русская косоворотка?» — спросил пользователь Тарас Махно под фото президента.

День вышиванки на Украине отмечается 20 мая. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям.