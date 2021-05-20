Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Instagram-профиле.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский.

Пользователи социальной сети обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии. «А почему наша гордость — русская косоворотка?» — спросил пользователь Тарас Махно под постом.

В комментариях под записью фото развернулась дискуссия, зачем Зеленский надел русскую национальную одежду и поздравил в ней украинцев.

21 мая на Украине отмечается День вышиванки. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям.