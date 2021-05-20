Зеленский заявил о необходимости закончить войну в Донбассе при Путине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем желании договориться с президентом России Владимиром Путиным по вопросу завершения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на его официальной странице в Facebook.

На вопрос о невозможности прекратить конфликт, пока Путин остается у власти, украинский лидер ответил, что Киеву и Москве необходимо вести переговоры в любых обстоятельствах, так как иного способа закончить войну не существует. «Я выступаю за прямой разговор (параллельно нормандскому формату) с президентом РФ», — подчеркнул Зеленский.

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Он отметил, что в дальнейшем хотел бы подключить к дискуссии с Россией по Донбассу и США. «В каком формате — пока не готов ответить», — сказал глава государства и добавил, что страна еще не отказалась от переговоров в нормандском формате из-за отсутствия альтернативы.

Ранее Зеленский назвал реакцию России на создание «Крымской платформы» — международной площадки по «деоккупации» полуострова — тяжелой и предупредил другие страны о рисках испортить отношения с Москвой в случае участия. При этом он назвал грядущий саммит по обсуждению статуса полуострова «серьезной площадкой», которая не станет выполнять исключительно декларативные функции.

Пресс-конференция Владимира Зеленского проходит в день второй годовщины нахождения у власти. Она проходит в авиационном ангаре, где расположен крупнейший по грузоподъемности самолетов в мире — «Руслан» (Ан-124-100). Рядом с авиастроительным предприятием одновременно начался оппозиционный митинг.