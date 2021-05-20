Гордон спросил у Зеленского про дебилов в его команде

Журналист Дмитрий Гордон спросил у президента Украины Владимира Зеленского о том, стыдится ли он «дебилов» в своей команде. Трансляция большой пресс-конференции доступна на официальной странице политика в Facebook.

Отвечая на вопрос, Зеленский признал «небольшие промахи» в кадровых вопросах. «Это моя ответственность, я понимаю», — сказал он.

Зеленский добавил, что его советник, бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов «часто несдержанный и рефлексирует». Говоря о депутате от партии «Слуга народа» Николая Тищенко, который неоднократно попадал в скандалы, президент подчеркнул, что он «имеет и другие стороны, болеет за много вещей в Украине».

«Я всегда давал людям второй шанс, иногда третий. Иногда об этом жалею», — резюмировал Зеленский.

В октябре 2019 года Милованов, находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом. «Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу», — ответил Милованов на вопрос журналистки, как он может прокомментировать заявление Коломойского.