Зеленский назвал приоритеты новой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты строительства новой страны. Трансляция большой пресс-конференции доступна на его странице в Facebook.

По его словам, необходимо много всего сделать, чтоб Украина стала «страной мечты».

Он сказал, что его главная задача — борьба с олигархами, чтобы «Украина была страной для 40 миллионов человек, а не для сотни из списка Forbes».

Зеленский добавил, что строит «страну в смартфоне», «страну без войны» и «страну, где не будет бедности».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина при нем начала проводить «мощную санкционную политику».

Пресс-конференция Зеленского, как и анонсировалось ранее, началась без пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Вместо нее мероприятие модерирует глава информационного департамента Офиса президента Украины Ирина Победоносцева. Мероприятие проходит в Киеве на авиастроительном предприятии «Антонов».