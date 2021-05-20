Зеленский оценил влияние Коломойского на украинскую политику

Президент Украины Владимир Зеленский оценил влияние олигарха Игоря Коломойского на украинскую политику. Трансляция большой пресс-конференции доступна на официальной странице политика в Facebook.

Зеленский считает, что процесс деолигархизации при нем действительно начался, а влияние Коломойского существенно уменьшилось.

«Вы увидите еще много чего. Смотрите нас каждую пятницу (когда традиционно заседает Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру»)», — ответил Зеленский на вопрос корреспондента Reuters о том, увидят ли украинцы санкции против Коломойского.

Ранее 20 мая Зеленский объявил об окончании в стране эпохи главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он добавил, что «сделано много шагов вперед» в борьбе с «эпохой коррупции». Зеленский также сказал, что его главная задача — борьба с олигархами, чтобы «Украина была страной для 40 миллионов человек, а не для сотни из списка Forbes».

До этого Зеленский в своей колонке для журнала «Фокус» пригрозил всем олигархам примером Медведчука. Он анонсировал уменьшение количества олигархов на Украине, пока все они не станут «просто крупными бизнесменами».

Коломойский горячо поддерживал Зеленского во время президентской кампании и называл себя его фанатом. Олигарху приписывают сильное влияние на политика, вплоть до того, что он является его ставленником.