В офисе Зеленского прокомментировали скандал с косовороткой

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что критика Владимира Зеленского из-за фотографий в вышиванке является немотивированной, а ее схожесть с косовороткой обусловлена культурными особенностями.

По словам чиновника, рубашки для главы государства и его супруги разрабатывал известный дизайнер Артем Климчук, который решил взять за основу «национальный костюм днепропетровского региона». «Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя. Это разные региональные особенности и современные их интерпретации», — прокомментировал Подоляк.

Он пояснил, что боковой вырез был популярен на востоке Украины в XIX веке, но потерял свою актуальность в Советском Союзе. «Мы стилизовали немного узоры, вышили их крестиком и ретязем, переосмыслили дизайн и осовременили вышиванку», — отметил советник.

21 мая на Украине отмечается День вышиванки. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям. Зеленский поздравил граждан с праздником, надев русскую косоворотку. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Instagram. Пользователи обратили внимание на крой одежды и раскритиковали президента за популяризацию русской культуры.