Захарова оценила фото Зеленского в русской косоворотке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила фото президента Украины Владимира Зеленского в русской косоворотке, которую он надел в честь Дня вышиванки. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

Захарова подчеркнула, что «все смешалось в доме Зеленского». Она добавила, что «отметить “день вышиванки” в косоворотке — бесценно».

По словам представителя министерства, академик Дмитрий Лихачев считал, что разрез на косоворотке расположен не по центру груди, а сбоку так, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу.

Ранее стало известно, что Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии, и указали, что он совершил ошибку.