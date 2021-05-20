Консультант по этикету объяснила появление Зеленского в русской косоворотке

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила появление президента Украины Владимира Зеленского в русской косоворотке в День вышиванки. Ее слова приводит Life.

Эксперт предположила, что Зеленский не до конца разбирается в данных вопросах и не консультируется со специалистами. «Подбором гардероба, конечно, должна заниматься служба протокола. Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами непрофессионалы в своем деле. Как артист и юморист он хорош, но как политик он непрофессионал, поэтому он не понимает, что нужно слушать специалистов», — заявила Николаева.

По мнению консультанта, службе протокола следовало проследить за внешним видом президента Украины. «Видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится», — добавила она.

Тем не менее Николаева подчеркнула: ошибка Зеленского говорит о том, что народы двух стран очень близки.

День вышиванки ежегодно отмечается в стране 20 мая.

Ранее стало известно, что Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки в русской косоворотке, опубликовав фото в своем Instagram-аккаунте. Пользователи социальной сети обратили внимание на крой одежды, которую надел политик для фотосессии, и указали, что он совершил ошибку.