Более половины украинцев выступили против второго срока Зеленского

Более половины украинских граждан выступают против выдвижения президента страны Владимира Зеленского на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным института, за повторное участие политика в президентских выборах выступают 37 процентов жителей, тогда как против — 54,5 процента. Проголосовать за действующего главу государства в первом туре намерены 21,8 всех респондентов и 27,3 процента тех, кто точно определился с выбором.

Второе место по электоральным симпатиям занял экс-президент Украины Петр Порошенко — 11,7 процента всех опрошенных; на третьей строчке находится бывший премьер-министр Юлия Тимошенко — 9,5 процента. Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко оказался лишь на пятом месте в этом списке: 7,3 процента украинцев.

Отмечается, что исследование проводилось в период с 27 мая по 1 июня методом телефонных интервью. В нем приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.