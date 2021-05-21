Обновлен рейтинг украинских партий

Почти каждый четвертый украинец готов поддержать на выборах правящую пропрезидентскую партию «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в середине мая социологической группой «Рейтинг».

Из обновленного списка следует, что на кресла в Верховной Раде потенциально могут претендовать депутаты пяти партий. Возглавляет рейтинг «Слуга народа», за нее готовы проголосовать 24,8 процента граждан, второе место в электоральной симпатии занимает партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 13,5 процента, на третьей строчке находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,2 процента.

На четвертом месте оказалась партия «Батькивщина», которую возглавляет экс-премьер Юлия Тимошенко, — 11,8 процента. Замыкает список партия «Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Согласно опросу, ее рейтинг совпадает с необходимым для прохождения в Раду электоральным барьером — 5 процентов.

Исследование проводилось 16-18 мая во всех регионах Украины кроме неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. В нем приняли участие 2,5 тысячи граждан старше 18 лет. Погрешность исследования, утверждают ученые, не превышает двух процентов.

Ранее социологи выяснили, кого украинцы считают наиболее вредным для страны олигархом. В список богатейших людей, к которым граждане относятся с наибольшей антипатией, вошли четыре человека.