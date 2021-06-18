Собянин ограничил посещаемость массовых мероприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении в столице ограничений на посещение массовых мероприятий. Об этом сообщается на официальном сайте градоначальника.

По его словам, с пятницы, 18 июня, на зрелищных мероприятиях сможет присутствовать до тысячи граждан. Мэр отметил, что был вынужден прибегнуть к подобным мерам в связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. «Я не хотел этого делать, но придется», — сказал он.

«Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — пояснил Собянин.

Ранее 17 июня мэр столицы заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в мегаполисе оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан.

В связи с этим, власти Москвы находятся очень близко к введению дополнительных решений по коронавирусным ограничениям, сказал Собянин. «Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — подчеркнул он.