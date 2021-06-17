Собянин сообщил о появлении в Москве новых штаммов коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении в столице более агрессивных штаммов коронавируса. Его сообщение публикует РИА Новости.

Он заявил, что динамика распространения COVID-19 в городе является неожиданной, поскольку, по его утверждению, более 60 процентов горожан имеют иммунитет.

Ранее глава города заявил, что количество зараженных коронавирусом в Москве за считанные дни увеличилось с трех до семи тысяч, число больных будет более девяти тысяч.

За последние сутки в столице выявили 3636 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за минувшие 24 часа выявлено 14 057 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны.