Собянин заявил о трехкратном росте числа зараженных коронавирусом в Москве

Число зараженных коронавирусом в Москве за считанные дни резко увеличилось, количество больных будет более девяти тысяч. О трехкратном росте заболевших заявил мэр столицы Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

«За буквально считанные дни количество людей, которые заболели ковидом, мы это видим по ПЦР, выросло с трех тысяч до семи. И по предварительным данным, которые будут уже завтра опубликованы, количество заболевших будет более девяти тысяч», — сказал градоначальник.

По его словам, такой динамики раньше не было.

Также Собянин сообщил о трехкратном увеличении количества штрафов за несоблюдение мер по коронавирусу в Москве. «Конечно, дисциплина повысилась, но тем не менее над этим еще требуется работа», — добавил он.

Ранее в июне Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня в Москве. Решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Также в крупных парках города и на природных территориях не будут работать аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и другие объекты отдыха.