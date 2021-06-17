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Мишустин назвал очень высоким темп роста заболеваемости COVID-19 в России

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Темпы роста числа заболевших COVID-19 в России очень высокие. Так ситуацию с коронавирусом в стране оценил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По состоянию на 17 июня в России за сутки обнаружили 14 057 случаев заболевания коронавирусом. Больше всего заражений обнаружили в Москве (3636), Санкт-Петербурге (1757) и Московской области (824).

Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки выздоровели 11 205 человек, скончались 416 человек.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах ввели обязательную вакцинацию для определенной категории населения.

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