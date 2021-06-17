Четвертый российский регион ввел обязательную вакцинацию некоторых жителей

В Сахалинской области ввели обязательную вакцинацию для работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова, передает РИА Новости.

Согласно вынесенному ей постановлению, в первую очередь, будет осуществляться «иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации». Иммунизация жителей региона начнется в понедельник.

Ранее правительство Кемеровской области приняло решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан вслед за Москвой и Подмосковьем. В правительстве отметили, что пройти вакцинацию любой из доступных вакцин обязаны 60 процентов работников всех организаций. Также должны вакцинироваться сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

До этого главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению Роспотребнадзора, ситуация в столице расценивается как неблагополучная, поэтому необходимо обеспечить обязательную вакцинацию работающих в сфере торговли и услуг.