В Совфеде оценили введение обязательной вакцинации для части москвичей

Постановление об обязательной вакцинации 60 процентов состава в сфере услуг направлено на прерывание цепочки заражения коронавирусной инфекцией. Так новые меры московских властей оценила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, пишет ТАСС.

«Сотрудники сферы услуг зачастую сами находятся в эпицентре пандемии, так как работают с людьми в общественных местах, тем самым они становятся реальными источниками угрозы для тех, с кем контактируют, включая своих близких», — объяснила Святенко.

Глава комитета добавила, что каждый должен сам для себя решить, готов ли он к вакцинации или нет. «Не стоит забывать о том, что от действий каждого из нас зависят жизни других людей», — заключила она.

Ранее 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление, согласно которому должна пройти вакцинация от коронавируса 60 процентов работающих жителей столицы. Указ направлен на работников сферы услуг, торговли, образования, ЖКХ и транспорта. Руководители организаций обязаны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, а вторым — до 15 августа. Вслед за Москвой такое же решение приняли власти Подмосковья.