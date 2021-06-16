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Первый российский регион ввел паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Карелии региональные власти ввели паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу для работников предприятий. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Соответствующее распоряжение 15 июня внес глава республики Артур Парфенчиков. Необходимость такой меры руководитель региона обосновал ростом числа заболевших, в том числе населения в возрасте от 18 до 49 лет.

Работодатели, у которых 60 и более процентов работников коллектива прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года переболели коронавирусной инфекцией, могут направить заявку в Минэкономразвития Карелии на оформление паспорта коллективного иммунитета. Проверит сведения о вакцинированных и переболевших региональный Минздрав. В случае подтверждения информации паспорт коллективного иммунитета будет выдан организации в течение одного рабочего дня.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации к организациям и индивидуальным предпринимателям, получившим паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, не будут применяться ограничительные меры либо «будут приняты в определенном формате».

Ранее в Совфеде оценили возможность увольнения в том случае, если работодатель не сможет заставить своих сотрудников сделать прививку от коронавируса. По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, уволить человека, отказавшегося от вакцинации, нельзя, но работодатель будет подвергаться дополнительным административным наказаниям.

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