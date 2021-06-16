Россия
 
Последние новости
Началась встреча Путина и Байдена
Стриптизер разделся в телеэфире и удивил ведущих
Французам разрешат снять маски на улице
Пашинян пригрозил уголовными делами против дочки «Газпрома»
Принцу Гарри предрекли облысение и показали его в 50 лет на фото
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами весной авиабилета
Роберто Карлос сделал прогноз на матч Евро Россия — Финляндия
Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте
Путин прилетел в Женеву в сопровождении истребителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти Подмосковья объяснили введение обязательной вакцинации в сфере услуг

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Введение обязательной вакцинации работников сферы услуг необходимо, чтобы избежать новых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева в Instagram.

«Число заболевших резко растет, а на больничных койках оказывается все больше людей. Чаще болеют молодые и активные. Те пациенты, которые считали себя неуязвимыми и нашли причину не прививаться, а теперь наши врачи кладут их на кислород», — приводятся в посте слова главы Подмосковья.

Он отметил, что никто не хочет как ужесточения мер против распространения коронавируса, так и нового карантина.

«Главный способ это предотвратить — вакцинация и коллективный иммунитет»,— считает губернатор.

Воробьев напомнил о добровольном формате вакцинации, но напомнил, что только когда 60 процентов взрослых местных жителей сделают прививку и будут иметь антитела, можно будет «защитить тех, кто прививку не может сделать по медицинским показаниям».

Ранее стало известно, что власти Подмосковья из-за распространения коронавируса продлили ограничения до 20 июля, а также объявили обязательную вакцинацию для 60 процентов сотрудников сфер торговли и услуг. В Кремле подчеркнули, что об обязательной вакцинации россиян речи не идет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса
В Московской области вслед за столицей объявили обязательную вакцинацию
Описан принцип работы черного рынка сертификатов вакцинации от коронавируса