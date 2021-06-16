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Описан принцип работы черного рынка сертификатов вакцинации от коронавируса

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В чатах, где продают нелегальные услуги, можно приобрести настоящий сертификат о вакцинации от коронавируса. При этом в случае покупки такового в федеральный регистр привитых будет внесена соответствующая информация, а сам укол вакцины делать не придется. Работу черного рынка сертификатов о вакцинации описало издание Baza.

О своем желании купить сертификат достаточно написать в соответствующем Telegram-чате, где торгуют поддельными и настоящими справками. На запрос отвечают продавцы, готовые предоставить услугу.

Для виртуальной вакцинации нужно предоставить свои паспортные данные и номер СНИЛС. Потребуется также подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. К фейковой вакцине можно получить и физический сертификат с нужными печатями.

«Как и в случае с настоящей прививкой, процедура "лжевакцинации" занимает 21 день — через столько времени у покупателя появляются отметки об обеих вакцинациях на его личной странице в госуслугах», — уточняет издание.

При этом уже на следующий день после покупки сертификата в личном кабинете на сайте госуслуг появится дневник наблюдений с отмеченной там первой инъекцией российской вакцины «Спутник V», а предоставивший услугу продавец пришлет в подтверждение скрин из федерального регистра вакцинированных.

Стоимость такой услуги составляет в среднем от 10 до 20 тысяч рублей.

Поскольку все дозы вакцин пронумерованы, ампулу с купленной на черном рынке вакциной утилизируют, будто кто-то действительно сделал эту прививку.

Ранее стало известно, что из-за осложнения эпидемиологической ситуации в Москве обязали привить от коронавируса 60 процентов работников в сфере торговли и услуг. Вслед за столицей обязательную вакцинацию объявили в Подмосковье. Тем не менее в российском правительстве, как сообщает «Интерфакс», вводить обязательную вакцинацию граждан против COVID-19 в масштабах всей страны отказались.

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