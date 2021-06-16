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Власти разъяснили решение о вакцинации 60 процентов работников в Москве

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Решение властей о вакцинации 60 процентов сотрудников в Москве касается только работников контактных сфер. Такое разъяснение дал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

Ранее 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению, должна быть обеспечена обязательная вакцинация работников сферы торговли и услуг, салонов красоты, химчисток, общественного питания, общественного транспорта и такси, образования, досуговых и развлекательных мероприятий.

Руководители организаций должны обеспечить вакцинацию работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 июля, вторым — до 15 августа. Исключение составляют те, у кого есть противопоказания.

Как заявил мэр Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в Москве развивается драматически. По его словам, власти обязаны сделать все, чтобы провести вакцинацию в самые короткие сроки. Он добавил, что до 1 июля будет создана информационная система для контроля процесса вакцинации и достижения необходимых показателей.

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