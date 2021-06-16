В Московской области вслед за столицей объявили обязательную вакцинацию

В Московской области объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий работающих граждан, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Она оценила ситуацию с коронавирусом как неблагополучную, отметив рост числа новых случаев заболевания.

Роспотребнадзор обязал вакцинировать работников торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, культурных и спортивных мероприятий. Бизнес должен организовать вакцинацию сам.

60 процентов работников должны получить первый компонент вакцины до 15 июля, второй — до 15 августа. Кроме того, бизнесу рекомендовано вести агитацию за необходимость прививок.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице.