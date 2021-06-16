Российский губернатор отчитал не привившихся от коронавируса депутатов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса, и попросил организовать пункт вакцинации прямо в здании после заседания законодательного собрания. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании Куйвашев попросил поднять руки депутатов, которые не привились от коронавируса, и, увидев большое количество человек, посоветовал в ближайшее время вакцинироваться, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих.

«Я, к вашему сведению, уже второй раз привился, прямо второй-второй», — сказал губернатор. Также он добавил, что в Свердловской области привито 524 тысячи человек, а для коллективного иммунитета необходимо 1,5 миллиона.

« Коллеги, надо прививаться, других вариантов нет», — заключил Кувашев и поручил привезти вакцину в заксобрание, а всем, кто привьется распорядился дать выходной.

15 июня в России выявили 14 185 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 236 593.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров высказал мнение, что в скором времени в регионах ухудшится ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Регионам стоит ожидать скачка роста заболеваемости. По его словам, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда.