Названы влияющие на скорость ухудшения ситуации с COVID-19 в регионах факторы

Стоит ожидать, что в скором времени в регионах ухудшится ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Таким мнением поделился главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт заявил, что регионам стоит ожидать скачка роста заболеваемости. По его словам, вопрос не в том, произойдет ли это, а в том, когда. Основные факторы, которые могут повлиять на ухудшение эпидемиологической ситуации в регионах, — погода и количество нерабочих дней.

«В регионы эта ситуация придет позже. Просто Москва и Ленинград идут впереди, а дальше остальные. Надолго ли эта отсрочка? Не знаю. Потому что этот вирус абсолютно не поддается никакому анализу и прогнозированию. Он попрал все наши законы эпидемиологии. Единственное, что можно сказать точно — это то, что закончится это, когда у него корм кончится, то есть люди. Либо мы все переболеем и привьемся», — высказался Никифоров.

По его словам, роста смертности, как следствия увеличения случаев заражения в регионах ждать не следует. Инфекционист сообщил, что с начала пандемии врачи научились лечить COVID-19.

«Если на первых этапах мы бродили впотьмах и методом тыка что-то пытались выяснить, то сейчас все-таки у нас есть достаточно четкая тактика ведения боя с этим вирусом. Да, это не абсолют, но все-таки эта терапия работает. Поэтому такой катастрофы, как это было вначале, когда люди умирали от того, что их просто не знали как лечить, быть не должно», — резюмировал врач.

Ранее Денис Проценко, главный врач московской больницы №40 в Коммунарке, в эфире программы «Антонимы» на RT сообщил о рекордном количестве пациентов с выявленным коронавирусом, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Согласно данным, предоставленным руководителем госпиталя, к аппаратам ИВЛ подключены 110 человек из 1447, поступивших в его медучреждение.