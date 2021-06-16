Россиянам напомнили о психических расстройствах после COVID-19

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России напомнили, что у некоторых россиян могут появиться психические расстройства после COVID-19. Об этом пишет URA.RU.

Согласно исследованию, проведенному на базе ФГБУ Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, когнитивные нарушения и тревожные расстройства намного чаще выявлялись у пациентов старшего возраста, у больных с низким уровнем образования, атеросклерозом брахиоцефальных артерий и хронической сердечной недостаточностью.

Также в ФМБА рассказали, что когнитивные нарушения у переболевших коронавирусом могут быть связаны с гипоксемией — состоянием, которое вызвано недостаточным содержанием кислорода в крови. Кроме того, такие недуги связаны с дыхательной недостаточностью, седацией (искусственной комой) при проведении ИВЛ.

Другими причинами могут быть нейротропность вируса (возможность поражать нервные клетки), стресс, социальная изоляция, сопутствующие заболевания и физическая активность.

По данным исследования, у каждого второго пациента с COVID-19 наблюдались умеренные когнитивные нарушения. Чаще всего они жаловались на нарушения памяти, беглости речи, снижение нейродинамических показателей. «Тревожно-депрессивные расстройства были выявлены в 21,6 процента случаев. Астенические расстройства — у 83,3 процента больных», — заключили в агентстве.

Ранее портал EurekAlert сообщил, что заболевание COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена — Барре. Первыми симптомами заболевания названы мышечная слабость и боли, онемение кистей рук и ступней, а также проблемы с координацией.