Российские ученые выявили серьезное воздействие коронавируса на мозг

Ученые в Ульяновской области выявили способность коронавируса серьезно поражать головной мозг инфицированного человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на данные Ульяновского госуниверситета.

«Негативные последствия влияния коронавируса на мозг оказались сильнее, чем предполагалось ранее», — говорится в публикации.

Согласно результатам исследования, с помощью рецептора ACE2 (АПФ2) вирус способен проникать в клетки человека и вызывать воспаление. Этот рецептор также обнаруживается на поверхности нейронов и глиальных клеток в мозге.

С воспалительным процессом может быть связано развитие дыхательной недостаточности у пациентов. Предположительно, инфекция влияет не только на нижние дыхательные пути, но и на дыхательный центр в стволе головного мозга. Помимо головной боли, головокружения, нарушения вкуса и обоняния среди перенесших коронавирус есть случаи серьезного поражения мозга — острой некротизирующей геморрагической энцефалопатии. Также возможны развитие менингита и энцефалита.

В рамках исследования были изучены случаи 107 больных COVID-19 в возрасте от 40 до 80 лет, в том числе скончавшихся. У 88 процентов пациентов выявлены признаки поражения нервной системы.

Ранее ученые из Великобритании и Швейцарии выяснили механизм поражения мозга коронавирусом, проведя исследование на мышах. Его результаты показали, что инфекция проникала в центральную нервную систему на седьмой день заражения. Сначала поражалась обонятельная луковица, затем нижние области головного мозга и спинной мозг. Происходили гибель нервных клеток, повреждение аксонов или димиелинизация. Параллельно наблюдалось воспаление, вызванное активностью иммунных клеток нервной системы — макрофагов и Т-клеток.