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Невролог связал потерю обоняния при COVID-19 с повреждениями мозга

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Фото: Pixabay

Длительная потеря запахов и вкусов при заболевании коронавирусом может быть связана с повреждениями определенных участков головного мозга. Об этом в беседе с газетой «Известия» заявил главный внештатный невролог Минздрава России Михаил Мартынов.

Врач пояснил, что обычно больные лишаются вкусов и запахов на полторы-две недели, хотя в некоторых случаях этот симптом может наблюдаться на протяжении нескольких месяцев. «Такие клинические наблюдения нуждаются в детальном изучении, и, возможно, именно в этих случаях происходит поражение непосредственно областей в головном мозге, которые отвечают за проведение и восприятие обонятельных и вкусовых ощущений», — сказал эксперт.

Мартынов также заявил, что специфического способа восстановить эти ощущения пока нет, ученые только изучают подобные механизмы. Единственный способ лечения, подчеркнул специалист, — это прислушиваться к рекомендациям медиков.

Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что потерявшие обоняние пациенты, переболевшие COVID-19, не должны использовать кортикостероидные препараты для возвращения способности чувствовать запахи. Лучшим способом специалисты называют тренировку носа с помощью, как минимум, четырех сильных запахов дважды в день.

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