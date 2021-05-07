Врач дал советы по борьбе с постковидным синдромом

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов дал советы по борьбе с постковидным синдромом в беседе с радио Sputnik.

По словам специалиста, постковидный синдром выражается в усталости, выраженной слабости, «когда внезапно заканчивается энергия, и человек не может дальше выполнять свои функции».

Водовозов посоветовал восстанавливаться после заболевания постепенно, а возвращаться сразу к привычным физическим нагрузкам. «То есть не бежать в зал тягать железо, а начинать с пеших прогулок, причем небольших: 500 метров, 1000 метров, максимум 3 километра», — отметил он. Врач добавил, что реабилитационные нагрузки должны быть максимально щадящими и легкими.

Специалист также порекомендовал упражнение, которое поможет восстановить легкие после болезни. «Мы находим любой прямоугольный предмет, например, картину на стене или окно, и начинаем пробегать по периметру глазами. На короткой части прямоугольника делаем вдох, на длинной части делаем выдох. У нас получается соотношение примерно один к двум: длина вдоха — единица, длина выдоха — две единицы», — сказал Водовозов.

Ранее медики сообщали, что постковидный синдром может развиваться не только у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию тяжело, но и у тех, у кого болезнь прошла в легкой форме. При этом признаки синдрома могут различаться. Чаще всего пациенты жалуются на сохранение кашля, одышку, повышенную утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, тахикардию, повышенное давление, нарушение обоняния или искажение вкусов.