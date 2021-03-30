Медики описали признаки постковидного синдрома

Постковидный синдром может развиваться не только у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию тяжело, но и у тех, у кого болезнь прошла в легкой форме. При этом признаки синдрома могут различаться. Наиболее распространенные из них в беседе с «Комсомольской правдой» описали медики.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, чаще всего пациенты жалуются на сохранение кашля, одышку, повышенную утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, тахикардию, повышенное давление, нарушение обоняния или искажение вкусов.

Директор Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин отметил, что у 10-15 процентов переболевших коронавирусом обоняние не восстанавливается в течение полугода.

«Ряд пациентов жалуются на чувство жжения в груди, головную и мышечные боли, головокружение. У некоторых отмечается субфебрилитет, когда температура постоянно держится на уровне 37-37,5», — добавила специалист.

Пшеничная также отметила, что некоторые перенесшие COVID-19 рассказывали о заложенности носа после болезни и выпадении волос, которое провоцируется гипоксией. «Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, важно не отмахиваться от неприятных симптомов, развившихся после коронавирусной инфекции, а обратиться к врачу», — напомнила медик.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа посоветовала после перенесенного коронавируса обратиться к врачу-реабилитологу. Так можно ускорить восстановление организма.