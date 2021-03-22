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Врач рассказал о масштабах постковидного синдрома в России

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о масштабах постковидного синдрома в России. Об этом он заявил в беседе с радио Sputnik.

Водовозов отметил, что до четверти всех переболевших коронавирусом испытают комплекс характерных для этого состояния симптомов. По его словам, выделяют 20 специфичных черт постковидного синдрома, среди них затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений. При этом пациенты могут достаточно долго после выздоровления испытывать симптомы различной степени тяжести.

Специалист добавил, что сейчас по мере снижения заболеваемости вирусом вопросы, связанные с последствиями заражения, начали выходить на первый план. Врач подчеркнул, что в подобной ситуации не следует заниматься самолечением, так как это может нанести еще больший вред, чем само заболевание. Так, он объяснил, что нельзя разрабатывать легкие после коронавируса, надувая шарики.

Ранее вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что чаще всего переболевшие COVID-19 россияне жалуются на депрессию, тревожность и бессонницу. Академик отметил, что проблемы с психическим здоровьем и нервной системой возникают у выздоровевших наравне с поражением легких.

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