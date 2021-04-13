Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Последствия перенесенного коронавируса в течение одного-двух месяцев способны отрицательно влиять на когнитивные функции, вызывать расстройства сна, памяти, концентрации внимания, интеллектуальные нарушения, сообщил заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович. Его слова приводят «Известия».

Специалист отметил, что серьезные психические проблемы в результате затяжной пандемии, такие как реактивные депрессии, генерализованные тревожные расстройства и другие, могут затянуться на год и более.

Шмилович заявил, что коронавирусная инфекция способна вызывать органические расстройства психики. По его словам, многим пришлось столкнуться с такими неврологическими симптомами, как аносмия и паросмия — это утрата и извращение обоняния, ощущение запахов, которых нет в реальности. При этом врач отметил, что так называемых органических депрессий или психозов COVID-19 не вызывает.

«Велико количество обращений, связанных с длительным отсутствием контактов с близкими, в частности, с родителями, особенно если те находятся в почтенном возрасте», — сказал Шмилович. Он добавил, что пожилые люди начали много времени проводить дома, избегать контактов, из-за чего у них упало настроение. Он отметил, что часто в этой ситуации у них пропадает аппетит, появляется бессонница, обостряются их соматические заболевания.

Психиатр также сообщил, что увеличилось число пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, ипохондрией, а также людей с тяжелыми вариантами расстройств пищевого поведения.

Ранее стало известно, что за период пандемии число обратившихся за психологической или психиатрической помощью россиян увеличилось от 10 до 30 процентов. В департаменте труда и социальной защиты Москвы подчеркнули, что с 1 марта по 31 декабря 2020 года года на телефон неотложной психологической помощи поступило на 28 процентов звонков больше, чем год назад. Кроме того, увеличился спрос на услуги психологов.