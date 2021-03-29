Раскрыты последствия от коронавируса для мозга

Ученые Северо-Западного Университета в США обнаружили, что у людей с легкой формой COVID-19, но страдающих от длительного постковидного синдрома, наблюдаются нарушения в деятельности мозга. Последствия от коронавируса раскрываются в статье, опубликованной в журнале Annals of Clinical and Translational Neurology, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали сведения, полученные от медицинских учреждений 21 штата, о ста пациентах с коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, которые не были госпитализированы. Оказалось, что у 85 процентов больных наблюдались, по крайней мере, четыре неврологических симптома, в том числе затуманенность сознания, головные боли, онемение или покалывание. Другие общие симптомы включали потерю вкуса или обоняния, ухудшение зрения, головокружение или звон в ушах.

В большинстве случаев неврологические симптомы продолжались несколько месяцев, а иногда почти год. Многие пациенты сообщали о депрессивном или тревожном состоянии, что может свидетельствовать о повышенном риске долгосрочных симптомов у людей с психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что Эксперты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга определили вероятные причины «мозгового тумана». Неврологические симптомы могут возникать из-за повышения уровня цитокинов в спинномозговой жидкости.