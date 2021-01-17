Российский невролог рассказала о малоизученных осложнениях после COVID-19

Невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова рассказала «Российской газете» о малоизученных осложнениях после коронавируса.

По ее словам, неврологические осложнения могут появиться в острый период инфицирования или позднее, через какое-то время после выздоровления.

Кроме того, она напомнила, что при COVID-19 могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой. Специалист пояснила, что при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше — примерно на 6 процентов. «Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания», — рассказала она.

Говоря о быстром развитии деменции из-за коронавируса, врач указала, что хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Это происходит из-за того, что мозг не получает необходимый объем кислорода.

Невролог также заявила, что в группе риска находятся в том числе и молодые пациенты, поскольку инфекция может протекать без пневмонии, и человек не понимает, что заболел. «А потом у него могут онеметь кисти рук и стопы ног», — пояснила она.

В ноябре прошлого года «Российская газета» сообщила, что переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут.