У переболевших COVID-19 выявили проблемы с памятью и ощущением времени

Переболевшие COVID-19 пациенты часто страдают от нарушения когнитивных способностей. Для их восстановления требуется реабилитация неопределенного срока, пишет «Российская газета».

У многих перенесших заболевание россиян наблюдаются проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Люди не могут вспомнить названия знакомых вещей, приходят не туда и забывают, зачем куда-то шли. Некоторые пациенты жалуются на потерю ощущения времени, например, когда целый час проходит для них как пять минут.

Заведующий отделением реабилитации многопрофильного центра современной медицины «Евромед», врач-реабилитолог Николай Дихтяренко в разговоре с изданием пояснил, что такие реакции связаны с общей интоксикацией организма, которая в первую очередь отражается на нервной системе.

«Нервная ткань наиболее чувствительна к токсинам и поэтому страдает в первую очередь. Когда эти симптомы пройдут, пока не знает никто», — сказал медик.

Он уточнил, что обычно в таких случаях назначается общеукрепляющее лечение. Пациентам рекомендуется ежедневно гулять по новым маршрутам, учить иностранный язык и стихи, разгадывать головоломки. Также полезно заниматься упражнениями по укреплению мелкой моторики, собирать мозаику, рисовать, вязать, вышивать, лепить из пластилина.

Ранее английские и американские нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона выяснили, что коронавирус негативно сказывается на умственных способностях человека. У участников исследования после болезни наблюдались проблемы с решением задач, пониманием текста и смысла слов. При этом не были сильно затронуты пространственная память, способность запоминать числа и воспринимать эмоций. Перенесшие более тяжелую форму заболевания имели заметно большие умственные нарушения.

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