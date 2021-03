Обнаружен способ продлить жизнь и предотвратить неизлечимую деменцию

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что изменение активности клеток мозга может стать способом продлить жизнь у плодовых мушек, а также предотвратить неврологические повреждения, характерные для болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили, что, если изменить уровни двух различных белков, которые активны в двух разных типах клеток мозга, то продолжительность жизни плодовых мушек увеличится примерно на 7-9 процентов. Воздействие также уменьшило количество белка амилоида, характерного для болезни Альцгеймера белков.

Эксперимент примечателен тем, что с его помощью удалось увеличить продолжительность жизни за счет воздействия только на нервные клетки, а не на клетки всего организма. Ученые определили несколько транскрипционных факторов, участвующих в сигнальном пути инсулина, и обнаружили, что две молекулы FKH и FOXO, по-видимому, влияют на процесс старения. Одна из них воздействует на сами нейроны, а другая на глиальные клетки — вспомогательные клетки нервной ткани.